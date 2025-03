Fifa posta homenagem a Yuri Alberto no aniversário do atacante: 'Emocionou'

Emocionado com a homenagem, Yuri Alberto disse estar 'no auge da carreira'. Ele comentou ainda sobre o desejo de voltar a ser convocado para a seleção brasileira.

É gratificante ser lembrado pela Fifa no dia do meu aniversário. Não estava esperando, e isso me emocionou bastante. Aquele gol foi muito importante para mim. Foi na Copa do Mundo da Índia, e tinha 16 anos, era um moleque? Hoje, com 24 anos, posso dizer que tudo valeu a pena. Ter me dedicado desde cedo, ter batalhado, abdicado de coisas que todo adolescente gosta de fazer, isso me fez chegar onde cheguei. E eu quero muito mais

A camisa que eu visto me exige e me impulsiona para isso. As conquistas, os números, os recordes, como o de maior artilheiro sub-23 do mundo, edificam essa versão que sou hoje, mas é sempre o próximo desafio que me move. Quero marcar meu nome na história do Corinthians, quero ser sempre opção para a Seleção Brasileira. Estou no auge da minha carreira e espero elevar meu nível técnico, físico e mental a cada dia. É uma felicidade muito grande fazer aniversário e perceber que tenho desempenhado um bom papel Yuri Alberto, nas redes sociais

Yuri Alberto terminou 2024 como maior artilheiro do Brasil, com 31 gols. Na temporada atual, ele já soma sete gols em 17 jogos, o último deles na primeira decisão do Campeonato Paulista, na vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras, em pleno Allianz Parque. Os times voltam a se enfrentar no dia 17 de março, na Neo Química Arena, e o Corinthians joga pelo empate para ser campeão.