Ex-sócio acusa Textor de calote e fraude em Hollywood; empresário nega

Truculência, frieza e descumprimento de contrato

O contrato de Ross na Digital Domain tinha em cláusula que previa dois anos de rendimentos em caso de demissão. De acordo com o livro, o que se seguiu foi uma ação fria e truculenta do novo proprietário:

"Textor decidiu que não honraria os termos do meu contrato. Quando descobri que ele não pretendia me manter, pedi aos meus advogados que o contatassem para solicitar o pagamento de dois anos especificado no meu contrato. Em resposta, Textor me ligou. 'Não vou fazer isso', disse ele. Fiquei incrédulo. 'Bem, é um contrato, então você tem que fazer isso', eu disse, e ele riu. 'De onde eu venho', continuei, 'se você tem um contrato assinado, você tem que cumpri-lo'.

'Bem', ele disse, 'deixe-me colocar desta forma.' Eu escutei enquanto ele me dizia que tinha um bando de advogados trabalhando para ele, e eu não tinha porque agora estava desempregado. 'Então', ele continuou, 'vamos direto ao tribunal. Quando isso for resolvido, você terá gasto mais em honorários advocatícios do que seu contrato vale a pena.' Esse foi, infelizmente, um ponto muito bom. Desliguei o telefone", conta Scott Ross na página 269 do livro.

A falência da Digital Domain

A Digital Domain faliu seis anos depois da aquisição por Textor, após filiais nos Emirados Árabes e na China e um acordo de abertura de um estúdio na Flórida em troca de incentivos governamentais quebrado: "Textor e sua equipe de gestão aceitaram grandes somas de dinheiro do estado da Flórida em troca da promessa de construir aquele estúdio de animação em Port St. Lucie. A empresa subsequentemente deixou de pagar US 35 milhões em empréstimos, e, com juros, agora devia US 51 milhões a investidores privados."