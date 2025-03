Bem mais que Data Fifa: bola segue rolando pelos estaduais do Brasil; veja

Gaúcho

O Internacional foi campeão do Gaúchão no último domingo após empate em 1 a 1 com o Grêmio no Beira-Rio. O Colorado venceu o jogo de ida por 2 a 0, na Arena do Grêmio e encaminhou o fim do jejum após nove anos.

Goiano

As finais entre Anápolis e Vila Nova estão marcadas para os dois próximos domingos, dias 23 e 30. A partida de ida será no Jonas Duarte, enquanto a volta será no Serra Dourada, com mando do Vila Nova.

Maranhense

A competição ainda está na décima rodada da primeira fase. Ao final de 14 jogos, as quatro melhores equipes avançam para a semifinal, disputada em jogos de ida e volta e ainda sem datas definidas. O Imperatriz lidera o estadual com 19 pontos, seguido por Sampaio Corrêa, IAPE e Maranhão.