Empresário revela 'trabalho paralelo' para trazer Vitor Roque ao Palmeiras

Andre Cury é um dos empresários mais conhecidos no ramo do futebol e tem o novo camisa 9 do Palmeiras, Vitor Roque, entre seus pupilos. A negociação foi fechada com o Barcelona por cerca de R$ 155 milhões após um "trabalho paralelo" que mudou os rumos do negócio.

Roque estava emprestado ao Real Betis e teria que ser devolvido ao Barça para então ser vendido ao Palmeiras. Com o fechamento da janela espanhola, a liga proibia tal movimento, e a negociação chegou a "cair". Mas o empresário, junto ao Verdão, conseguiu resolver o imbróglio, como conta em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.