Dorival cita dúvidas e o efeito de não ter Neymar no Brasil x Colômbia

"Sobre o Neymar, é natural que a gente monte todo um trabalho em cima de um jogador. Acabou não acontecendo por um problema, temos que respeitar isso e aguardar na torcida que ele se recupere logo. No mais, são opções que nós temos de uma mudança ou outra", explicou Dorival, instantes antes do último treino antes da partida.

O que mais Dorival disse

Escolha dos jogadores e posições

"É você definir funções iniciais. Isso não quer dizer que em uma jogada ou outra, não aconteça alterações de comportamentos, eu dou toda liberdade possível. Quero tentar respeitar o que eles estão fazendo nos clubes. Qual é a função que o Raphinha vem executando no Barcelona, a função do Rodrygo... Nós tentamos preservar tudo isso, para que ele se sintam confortáveis em campo. É muito complicado você mudar uma função, por mais que os jogadores se adaptem rápido. Isso é um fato importante. Depois, dar liberdade para que a gente jogue com alegria. Jogar com obrigação só depois de finalizar a jogada. Terminou, Raphinha está pelo lado esquerdo? Ele vai voltar pelo lado esquerdo. Cada um busca dentro da sua condição e não altera aquilo que vem realizando em clubes. Esse é o cuidado que estamos tendo. O tempo é muito curto, e não temos tempo de ficar inventando. Até para buscar esses resultados que serão muito importantes na nossa sequência".

Laterais ofensivos ou marcadores?

"Nós temos que buscar sempre opções, pela não convocação de um nome ou outro, temos que sempre buscar equilíbrio. A marcação tem que ser montada a partir do que é apresentado pelo adversário. Dando liberdade de apoio pelos lados, ao mesmo tempo com a responsabilidade que cada um tem para iniciar a retomada de bola a partir do momento que não a tenhamos. Isso facilita presença de laterais apoiadores e que tem essa característica. Tudo isso é uma organização natural a partir do momento que tenhamos nomes disponíveis ou não".