Corinthians rebate ex-funcionário que denunciou problemas no Fiel Torcedor

Desde o início da gestão, o presidente Augusto Melo tem trabalho para aprimorar o programa Fiel Torcedor. O ex-funcionário da área de TI participou de reuniões com a diretoria e estava ciente das discussões sobre melhorias no programa. Em nenhum momento, enquanto esteve no clube, ele manifestou publicamente as alegações que agora apresenta Nota oficial do Corinthians

O Corinthians ainda diz que tem intensificado o combate ao cambismo, mas a implementação de novas medidas ainda estão em fase de estudo. "A solução definitiva envolve processos complexos e está prevista para ser implementada até junho", diz a nota.

De acordo com o ex-funcionário da TI do clube, o número de reservas de ingressos cresceu na gestão Augusto Melo. No departamento de marketing, por exemplo, as reservas passaram de 60 para 400 ingressos.

O Corinthians afirma que um inquérito policial está em andamento para identificar os culpados pelo cambismo.

O Corinthians tem colaborado integralmente com as investigações, fornecendo todas as informações necessárias, pois é uma das maiores vítimas dessa prática e o principal interessado na solução do problema Nota oficial do Corinthians

Na visão do clube, Marcelo Monhes estaria "propagando acusações sem apresentar provas". O ex-funcionário foi demitido em janeiro por divergências com a gestão de Augusto Melo, principalmente sobre a condução do programa de sócios.