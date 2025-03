Como a seleção deve se comportar com João Pedro no ataque contra Colômbia

Dorival Júnior fez mistério, mas deve mesmo usar João Pedro no ataque da seleção. A sinalização foi dada no treino de hoje, no estádio Mané Garrincha, véspera da partida contra a Colômbia, pelas Eliminatórias.

A opção pelo atacante do Brighton dá uma opção ofensiva que vai encorpar a presença na área adversária, aumenta a estatura do time na comparação com a entrada de Savinho e tenta manter a linha de raciocínio adotada nas partidas anteriores, na reta final de 2024.

"O João flutua muito, mas ele é um homem que tem chegado muito a área, jogando assim na sua equipe. Ora como homem de referência, ora como segundo homem. Ele tem que coordenar essas características que ele possuiu e em cima disso tirar a característica de cada um. Eu estou tentando manter os jogadores na posição que eles jogam em suas equipes, desde o começo, fazendo uma ou outra alteração em função dos adversários. Mas tentando aproveitar o que eles já têm e já fazem em suas equipes de origem", disse Dorival.