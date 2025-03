Bruno Henrique se emociona em homenagem ao 100º gol pelo Fla: 'Eu venci'

Bruno Henrique foi homenageado pelo Flamengo na tarde de hoje. O atacante recebeu um quadro e uma medalha pelo centésimo gol que marcou com a camisa rubro-negra e se emocionou ao relembrar o período da grave lesão no joelho, citando que muitos duvidaram que ele poderia voltar a performar em alto nível.

"O mais difícil é você escutar coisas das pessoas de que eu não poderia voltar a jogar em alto nível, que eu não conseguiria voltar. E hoje a gente vê, não só no futebol, mas em outras áreas também, como a medicina está bem evoluída. O suporte que o Flamengo me deu aqui, total apoio e confiança que eu precisava naquele momento difícil. Meu foco, minha determinação fizeram com que eu mais uma vez mostrasse para todo mundo que o que estavam falando era errado", disse, com lágrimas nos olhos, complementando: