Brasileiros tentam levar seleção asiática de volta à Copa após 35 anos

A presença dos brasileiros na seleção tem crescido ao longo dos anos. Muitos deles estão atuando há anos nos times do país e, por isso, ganharam o direito de se naturalizar e atuar pelos Emirados Árabes.

Classificação e jogos Eliminatórias Asiáticas

O tempo passou muito rápido. Recebi o convite para jogar aqui há quase cinco anos e, naquele momento, foi uma oportunidade pela qual eu já vinha trabalhando há muito tempo. Hoje, olhando para trás, vejo que foi uma decisão acertada. O país me acolheu de uma maneira incrível, me proporcionou um crescimento enorme dentro e fora de campo. Sou muito grato por tudo. Caio Canedo, ao UOL

O técnico da seleção é velho conhecido do futebol brasileiro. O português Paulo Bento comanda os Emirados Árabes Unidos desde 2023. Ele teve breve passagem pelo Cruzeiro entre maio e julho de 2016.

Um sonho possível após 35 anos

Uma vaga na próxima Copa do Mundo é viável. Os Emirados Árabes Unidos estão com 10 pontos e aparecem em terceiro lugar no Grupo A das Eliminatórias Asiáticas. O Irã lidera com 16, e o Uzbequistão vem logo atrás, com 13. Os dois primeiros avançam direto, e o terceiro e o quarto vão para a repescagem.

Faltando quatro rodadas para o fim, os Emirados Árabes têm dois confrontos diretos. A seleção enfrentará Irã (fora) e Coreia do Norte (casa), em 19 e 25 de março, respectivamente, e terá Uzbequistão (casa) e Quirguistão (fora) nos dois últimos compromissos, em junho.