Após derrota na Fifa, Corinthians vai ao CAS em caso milionário de Rojas

Após perder na Fifa, o Corinthians terá audiência na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) no caso da rescisão do meia Matías Rojas, que se arrasta desde o meio de 2024.

O que aconteceu

A Fifa condenou o Timão a pagar R$ 40 milhões ao jogador paraguaio por atraso nos direitos de imagem. O atleta rescindiu contrato por conta dos débitos. A decisão da entidade máxima do futebol foi emitida em junho do ano passado.

O clube paulista não concordou com os valores e recorreu ao CAS, última instância do esporte. O apelo permitiu que o Timão não sofresse o "transfer ban" à época da condenação.