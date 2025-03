Biógrafo lembra mágoa de Alex com Galvão Bueno: 'pai dele teve derrame'

Porém, o que tenho na cabeça é que o Galvão Bueno quase matou o meu pai nesse jogo. Ele falou tão mal de mim, me esculachou tanto na Globo, que o velho passou mal. Teve um princípio de derrame que comprometeu o seu lado esquerdo para o resto da vida. Se não acontecesse isso, certamente estaria mais forte hoje Alex, em biografia

Marcos Eduardo Neves foi convidado do podcast "Conta & Manda" na semana retrasada e contou detalhes do episódio. "O pai dele, que tinha feito um churrasco com os amigos, vai ouvindo o Galvão destruindo a atuação do Alex... O pai dele teve um derrame, perdeu o lado esquerdo".

É aquilo que o 'maestro' Júnior fala: o profissional que está lidando com uma transmissão para o país inteiro tem que ter a responsabilidade de elogiar sem bajular e criticar sem humilhar. E o Galvão humilhou o Alex, e o pai dele foi tendo uma vergonha, um trauma, que sofreu um derrame Marcos Eduardo Neves, ao podcast "Conta & Manda"

Alex na Copa das Confederações 1999

Aos 21 anos, Alex era o camisa 10 da seleção brasileira na Copa das Confederações. Ele começou o campeonato na reserva, mas ganhou a posição após marcar dois gols contra a Alemanha na estreia e entrar bem no fim do jogo contra os Estados Unidos.