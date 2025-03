Wesley, agora na seleção: 'Vontade de aprender foi maior que a tristeza'

"Sim, falta, mas vai muito do jogador. Entender o momento em que está. Em 2023 eu comecei a ser titular, oscilando bastante e podendo melhorar. Cheguei, botei meu pé lá, oscilei, 2024 todos vocês sabem que foi ano de aprendizado para mim. A impaciência da torcida me fez criar um negócio na minha cabeça: "o que tenho que fazer?". Todos que passam por isso precisam tomar uma atitude. Eu tomei e teve resultado. Se a torcida estava me cobrando, é porque sabia o que eu estava fazendo e onde poderia chegar".

Render na seleção como no clube

"Pergunta para o cara errado [risos]. Se eu tiver oportunidade vou me entrosar rápido, como tenho tentado no almoço. Entrosamento é primordial. Jogadores do Liverpool, Arsenal, jogam mais contra do que juntos. Pouco tempo de trabalho atrapalha. Tem que ter paciência, entrosamento é com o tempo. Se esse time estiver entrosado, chega longe".

Estreia contra adversários difíceis - adaptação e ajuda do Gerson

"São dois jogos que todo mundo sonha em jogar, jogos grandes. Todos que vestem camisa estão acostumados com jogos grandes e pressão. Vamos seguir o plano do Dorival, fazer o que ele pedir. Com esse time entrosado, com os talentos que tem. Vini, Rodrygo. Olho para eles e só via pela TV, agora falam comigo, estou sentado com eles. Estou muito feliz com isso. Eu soube da convocação, vocês viram o vídeo, foi uma gritaria e não ouvi o nome dele. Pesquisei, senti alívio por ele vir. Peço conselho, às vezes nem peço e ele fala é assim, é assado. Eu falo: "Caramba, paizão, é seleção". Ele fala que mudou a chave. Estou mais nervoso para treinar do que para a coletiva".

Pressão pelos resultados