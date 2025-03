Vini Jr. prova gosto de melhor do mundo e destaque na seleção sem Neymar

O empurra-empurra foi maior quando ele apareceu no portão. Ver o Vini Jr. deixou de ser privilégio dos curiosos meninos que deitaram na mureta.

Camisas do Real Madrid com o nome de Vini nas costas dividiram espaço entre a, ainda, maioria com referências a Neymar. Também pudera, pelo tempo de protagonismo do camisa 10 — que só não está em Brasília porque foi cortado de última hora.

Mas Vini agora tem um prêmio individual para personificar a esperança de um Brasil mais competitivo com Dorival Júnior.

No treino, o técnico entrou no gramado tendo uma conversa com o jogador. Depois, dedicou mais de um minuto só para um papo com Endrick.

Vini Jr. ainda está devendo na seleção. E o jogo contra Colômbia, quinta-feira, tem tudo para ser a ocasião perfeita para o despertar definitivo da versão melhor do mundo também pelo Brasil.