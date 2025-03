Vegetti rebate críticas no Vasco: 'Idade para saber ao que dar importância'

Veggetti terminou o Campeonato Carioca como artilheiro, com seis gols — ao lado de Cano, do Fluminense, e Max, do Sampaio Corrêa —, mas, apesar do momento em campo, conviveu com algumas críticas neste início de temporada.

Crítica faz parte da vida. No futebol e qualquer trabalho. Eu não dou importância a isso, o torcedor também falou que eu era o melhor jogador do mundo, e não acredito nisso. Mantenho um equilíbrio em minha cabeça. Respeito muito o torcedor, aceito a crítica, mas já tenho idade para saber a dar importância ao que é importante, que é o trabalho, o treino Vegetti

O atacante argentino concedeu entrevista coletiva na tarde de hoje, no CT Moacyr Barbosa, antes do treino do elenco cruz-maltino.