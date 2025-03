Seleção treina com Savinho ao lado de Vini Jr, Raphinha e Rodrygo

Nas outras posições, Gerson e Bruno Guimarães foram mantidos como dupla de meio-campistas.

Na linha defensiva, a tendência se confirmou no treino: Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, com Alisson no gol.

A seleção fez hoje o primeiro treino com time completo desde que chegou a Brasília. Dorival ainda terá mais uma atividade, amanhã, no Mané Garrincha, antes da partida contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa 2026.