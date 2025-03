São Paulo encara jejum de 20 anos na Libertadores para retomar hegemonia

O São Paulo foi o primeiro tricampeão brasileiro da Libertadores, mas chega para a edição de 2025 com um jejum que está prestes a completar duas décadas. O Tricolor viu rivais o igualarem no número de conquistas durante esse período, mas pode voltar a ser soberano entre clubes do país se acabar com a seca no torneio.

O que aconteceu

O São Paulo caiu no Grupo D junto de Libertad (PAR), Talleres (ARG) e Alianza Lima (PER) neste ano. O sorteio foi realizado na noite de ontem e definiu os adversários do time na nova campanha em busca de recuperar a "Glória Eterna".

O Tricolor conquistou em 2005 o tri inédito da Libertadores entre times do Brasil. Bicampeão consecutivo em 1992 e 1993 com o lendário Telê Santana, o terceiro título veio sob o comando de Paulo Autuori e com direito a atropelo sobre o Athletico-PR.