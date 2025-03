Presidente da Conmebol diz que Liberta sem brasileiros é 'Tarzan sem Chita'

O UOL confirmou que a entrevista de Alejandro Domínguez é verídica.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, até boicotou sorteio da Libertadores em protesto contra a punição branda da entidade ao Cerro Porteño pelo caso de racismo contra Luighi. O clube paraguaio foi multado em US$ 50 mil e determinou que a equipe jogasse a Libertadores sub-20 com portões fechados.

Alejandro Domínguez disse em um dos discursos da noite de ontem que tentará promover uma ação conjunta com órgãos governamentais e associados. Para o dirigente, isso ajudará no combate contra os episódios de violência.