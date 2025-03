Conmebol se desculpa por falar que Liberta sem Brasil é 'Tarzan sem Chita'

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, pediu desculpas após ter afirmado que a Libertadores sem os clubes brasileiros seria "como Tarzan sem [o chimpanzé] Chita, impossível".

Em relação a minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos dez países membros. Sempre promovi respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de descriminação.

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol

Declaração polêmica

Alejandro deu a declaração logo após o sorteio dos grupos da Libertadores, que ocorreu na noite de ontem em Assunção, no Paraguai. Ele fez um longo discurso no evento sobre racismo após o caso envolvendo o garoto Luighi, do Palmeiras.