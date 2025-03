Palavrão censurado: pichação no Palmeiras chama atenção por 'boa educação'

Os muros do Allianz Parque amanheceram pichados nesta terça-feira. No protesto após derrota do Palmeiras para o Corinthians, chamou atenção que os autores censuraram um palavrão na frase pintada na sede social.

O que aconteceu

Um das pichações com spray de tinta branca diz "Tem que ter raiva dessa p...a de Cúrinthians", escrita exatamente desta forma. Apesar de não aliviar no palavrão no nome do time, o autor da pichação se preocupa em omitir a palavra 'porra', dando um tom mais leve à mensagem.