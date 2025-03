Palmeiras: Cornetado por Abel, Estêvão só teve impacto em 1 de 10 clássicos

O garoto tentou 9 dribles no clássico e só conseguiu levar vantagem três vezes. Angileri, lateral-esquerdo argentino que foi responsável por marcar Estêvão, foi um dos melhores em campo no lado alvinegro. Os números são do Sofascore.

Um contra-ataque nosso, poderíamos passar a bola [lance de Estêvão] para o lado e não passamos, demos o contra-ataque. O adversário quer bloquear os nossos melhores jogadores, faz parte do jogo. Ele [Estêvão] tem que arranjar soluções, nós também. Por exemplo, ele poderia passar a bola a alguém que está ao lado e preferiu ir para o '1 contra 3'. São decisões. Portanto, quando ele sabe que está marcado, não tem problema nenhum em dar a bola para outros.

Abel Ferreira, após a derrota para o Corinthians no jogo de ida da final do Paulistão

O jogo de ida da final do Paulistão foi o décimo clássico da carreira de Estêvão e até o momento ele não marcou nenhum gol. O único impacto em estatísticas do garoto em um clássico foi no Choque-Rei do 2º turno do Brasileirão do ano passado, quando ele deu uma assistência para Flaco López marcar um dos gols na vitória por 2 a 1 no Allianz Parque.

Nestes dez clássicos, Estêvão jogou a partida inteira ou mais de 65 minutos em oito deles, e jogou quatro e cinco minutos nos outros dois — ou seja, o garoto praticamente não teve tempo de mostrar serviço em duas ocasiões.

Em contrapartida, foi graças a Estêvão que o Palmeiras deu uma bela arrancada na reta final do Brasileirão e sonhou com o título até o fim. Nas últimas 14 rodadas do Brasileiro do ano passado, o garoto marcou 8 gols e deu 4 assistências — carregou o time na reta final, apesar do título não ter se concretizado.

O Paulistão é a chance que Estêvão tem de conquistar um título como protagonista do Palmeiras. Com 17 anos, o garoto estava no grupo campeão brasileiro em 2023 (quando fez sua estreia como profissional apenas nos minutos finais do jogo da última rodada) e do Paulistão do ano passado (quando era apenas um coadjuvante do elenco).