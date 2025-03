Pai de atleta do Bragantino anuncia pausa em boletins: 'Só trazia angústia'

A família do jogador do Red Bull Bragantino, Pedro Severino, acidentado no ultimo dia 6 de março na via Anhanguera, soltou hoje pela manhã através do seu pai, Lucas Severino, um comunicado aos amigos e parentes por meio das redes sociais sobre o quadro de saúde do jogador.

No último final de semana, a família e a junta médica do hospital Unimed, de Ribeirão Preto, decidiram não divulgar mais os boletins médicos de Pedro Severino à imprensa. "O quadro permanece grave porém estável e sem grandes alterações, por isso não tem o que eu falar", afirmou Lucas Severino.

Segue o comunicado

"Queridos familiares e amigos!