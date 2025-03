Neymar melhor e folga maior: o que o Santos planeja para a Data Fifa?

Neste início de semana, Neymar faz o tratamento em casa por causa da folga dos atletas. O astro tem uma academia própria e ferramentas de tratamento.

O técnico Pedro Caixinha deu quatro dias de folga após o amistoso contra o Coritiba, no Couto Pereira, no domingo.

Esse foi o maior período de descanso desde que o treinador português chegou.

Caixinha entendeu que pode aliar questões técnicas e mentais: cobrar intensidade nos treinos depois da folga e também deixar o elenco feliz pelo período ausente.

A comissão técnica se preocupou com a perda de foco nos treinos após a eliminação na semifinal do Paulistão. Seriam muitos dias sem um objetivo claro e próximo. Então, Pedro Caixinha fez uma preparação de jogo oficial para o amistoso com o Coritiba e depois liberou a folga.

O período entre os jogos contra Corinthians e Vasco é de três semanas. Após essa folga maior, o elenco não terá mais dias de descanso consecutivos até a estreia no Brasileirão.