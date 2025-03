Libertadores: 1ª rodada resolve imbróglio por final do Paulista, diz Mattos

Com o anúncio da tabela da primeira rodada das fases de grupos da Sul-Americana e da Libertadores, a data da final do Campeonato Paulista não será mais um problema para a CBF organizar os jogos de estreia do Brasileirão, afirmou Rodrigo Mattos, no Cartão Vermelho.

O colunista explicou que, como o Palmeiras estreia na Libertadores na quinta (3 de abril) e o Corinthians, na Sul-Americana, na quarta (2), a CBF pode transferir os jogos de ambos no Brasileirão para o domingo (30 de março), o que evita um conflito com o dia do jogo de volta da final do Paulista - quinta (27 de março).