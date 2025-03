Injustiçado? Memphis é líder de assistências no futebol brasileiro em 2025

Além disso, Depay é o atleta do Corinthians com mais participações em gols neste ano, 20 no total. Inclusive, o número acionou outro gatilho do contrato, liberando uma luva de R$ 1.575.201,00.

Classificação e jogos Paulista

A questão é que os principais números do holandês estão concentrados no Paulistão — 11 jogos, 5 assistências e 2 gols. Na Libertadores, antes da eliminação na fase preliminar para o Barcelona de Guayaquil (EQU), foram duas assistências em quatro partidas, em atuações de pouco destaque.

Emiliano Díaz explicou que o desempenho do atacante no torneio continental foi abaixo do esperado pelo desgaste físico. Acostumado com o ritmo europeu, Memphis tinha um calendário mais enxuto e espaçado entre partidas decisivas, inclusive com viagens bem mais curtas para jogar as competições em outros países.

Ele vem sofrendo críticas e coisas que não merece, porque o torcedor do Corinthians tem que saber que ele está fazendo um esforço sobre-humano para jogar. É o primeiro ano dele na América do Sul, em Copa Libertadores, em viagens de oito horas, que ele não está acostumado. Ele está acostumado a fazer uma pré-temporada de um mês, jogar Champions em três horas. O cara está fazendo com muita humildade e coragem. É muito importante para nós. Foi importante este triunfo para ele, porque ele é muito importante tanto dentro quanto fora do campo, porque tem humildade.

É um cara que está fazendo um esforço se adaptando a uma liga que é uma loucura. Jogar a cada três dias, estar em uma ponta do continente e depois em outra ponta do continente. Ele está fazendo um esforço sobre-humano, ao qual não está acostumado. América do Sul, viagem... Não é fácil. Estou muito feliz por ele também, porque merecia uma vitória assim, que a torcida acreditasse, porque é um dos jogadores mais importantes que nós temos. Fico muito contente por ele.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, em coletiva