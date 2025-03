Homem é detido por usar drone no treino da seleção

Um homem foi detido por subir um drone no espaço aéreo do estádio Bezerrão, onde treina a seleção brasileira hoje, preparando-se para o jogo contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa 2026.

O que aconteceu

Cerca de 20 minutos depois de a atividade ser fechada para a imprensa, os seguranças da CBF viram o drone sobrevoando a área.

Os seguranças até então estavam na parte interna do estádio. Eles começaram a seguir o drone, em perseguição a quem estaria captando as imagens do alto.