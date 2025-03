Hernan: Luta dos clubes contra o racismo na Conmebol é caminho sem volta

Vou citar um exemplo. O São Paulo foi ontem ao sorteio, a direção inteira do São Paulo foi — Julio Casares, Belmonte, Rui Costa, Nelson Ferreira. E uma curiosidade: o Casares, de maneira política, postou uma foto entregando uma camisa do São Paulo para o presidente Alejandro Domínguez.

Teve toda a repercussão do vídeo e, hoje de manhã, ele retira a foto com o presidente da Conmebol, apaga o post da foto e posta uma camisa de São Paulo e uma mensagem contra o racismo.

Esse movimento do Julio Casares nas redes sociais dele, e também o São Paulo fez um movimento nas redes sociais do clube como instituição, mostra que é um caminho sem volta mesmo, como essa fonte do Palmeiras me disse.

André Hernan

O colunista acrescentou que Leila Pereira — que não foi ao sorteio da fase de grupos da Libertadores em protesto contra a leniência da Conmebol com atos racistas — tem o apoio institucional de Ednaldo Rodrigues para seguir com a reclamação junto à Fifa.

Com Leila ausente, o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, representou o clube no evento realizado na noite de ontem, na sede da Conmebol, no Paraguai, e conversou com o presidente do Cerro Porteño, multado por cantos racistas de sua torcida contra o atacante Luighi em partida da Libertadores sub-20.