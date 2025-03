Frase de Maradona une torcidas contra repressão de aposentados na Argentina

A frase virou lema, 33 anos depois, para torcedores que se uniram pela defesa dos aposentados contra a violência policial praticada pelo governo Milei. Representantes de torcidas de cerca de 30 clubes aderiram aos tradicionais atos nos arredores do Congresso argentino em meio à escalada na repressão aos aposentados. Cartazes de Maradona tomaram as ruas, e a citação foi repetida como um mantra.

A luta dos aposentados vem dos anos 1990. O povo acompanha e, por mais que não seja você passando por essa situação, existe a solidariedade. Naquela época, os aposentados estavam bastante sozinhos em suas reivindicações, e aí alguém como Maradona fez sua voz ser ouvida. E Diego, como sempre, respondeu que tem que ser muito 'cagão' para não defender um aposentado. Tem essa ideia de que 'é preciso defender o aposentado, não importa o que aconteça'.

Lali, fotógrafa e torcedora do Chacarita, ao UOL

Sempre às quartas-feiras, aposentados se reúnem no coração da capital argentina contra o fim de políticas públicas e a precarização das condições da categoria. Tais medidas não são novidade no país, mas foram reforçadas com a ideologia da "motosserra" de Milei, de amplo corte de gastos estatais. A repressão policial à "marcha dos jubilados" vem avançando desde o ano passado.

Apoio de torcedores aos aposentados

Torcedores do Chacarita apoiaram protestos de aposentados na Argentina Imagem: Luciano Gonzalez/Getty

A mobilização das torcidas começou após um aposentado, que sempre protestava com camisa do Chacarita Jrs, ser agredido e ter a mão quebrada. Torcedores do clube que disputa a segunda divisão do país se solidarizaram com o colega de arquibancada e foram às ruas no último dia 5, aumentando os holofotes sobre a causa.