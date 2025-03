Flamengo concede fim de semana de folga ao elenco após título carioca

Os jogadores do Flamengo terão um período de descanso após o título carioca conquistado no último domingo. O clube concedeu um fim de semana de folga ao elenco.

O que aconteceu

O Rubro-Negro divulgou sua programação semanal e nela constam folgas sexta (21), sábado (22) e domingo (23). A equipe já havia folgado ontem e se reapresenta na tarde de hoje, às 15h30, no Ninho do Urubu. Os treinamentos prosseguirão no centro de treinamento amanhã e na quarta.

O próximo jogo do Flamengo acontece somente no próximo dia 29, contra o Internacional, na estreia no Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá às 21h, no Maracanã.