Fla quer Filipismo na base e deve trocar técnico do sub-20 mesmo com título

Flamengo foi bicampeão da Libertadores sub-20 após vitória nos pênaltis sobre o Palmeiras Imagem: Instagram / @libertadoressu20

A escolha do provável novo técnico do sub-20 foi do diretor de futebol, José Boto. O dirigente trabalhou com o português no clube ucraniano. A informação inicial sobre Nuno Campos foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.

Classificação e jogos Brasileirão

A reportagem apurou que o processo não teve a participação do gerente geral da base, Carlos Noval. A ideia da nova diretoria é que o sub-20 seja uma extensão do profissional. Com isso, o comando do dirigente ficará somente até o sub-17.

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, quer as categorias de base do clube alinhadas com o que chama de "DNA rubro-negro" de futebol. Técnico do profissional e com apenas uma derrota no comando até aqui, Filipe Luís já deixava claro, em fevereiro, o sonho de se ter uma base integrada e com a mesma filosofia, nos moldes de como o Barcelona trabalha, por exemplo.

É o grande sonho que tinha quando estava na base, que todas as categorias jogassem ao modo Flamengo, esse modelo que a torcida exige. Tem que propor jogo, pressionar o adversário, e isso é um modelo de jogo. O sonho do presidente é o meu sonho, desde o sub-8 jogando do mesmo jeito, como é no Barcelona.

Filipe Luís, em fevereiro