Ex-chefe de TI do Corinthians denuncia irregularidades no Fiel Torcedor

Marcelo Munhoes, ex-chefe do setor de tecnologia da informação do Corinthians, denunciou irregularidades no programa Fiel Torcedor. O especialista foi demitido em janeiro por divergências com a gestão de Augusto Melo, principalmente na condução do caso do programa de sócios.

Bom, de fato, não só eu, outros funcionários do clube vêm alertando a diretoria, o próprio Augusto Melo, sobre o que está acontecendo. O que eu percebo é que não tem tido muito retorno em relação a isso, tá? Na minha última conversa, que foi no momento da minha destituição, eu ainda o alertei dizendo: 'Olha, temos muitos problemas'. Aí o Augusto até me recomendou: 'Se você enxergar que tem alguma coisa, pode ir na polícia, pode denunciar, faz parte'. Eu falei: 'Tudo bem, sem problemas'.

Marcelo Munhoes, ex-chefe do Corinthians, em entrevista ao De Primeira

O que aconteceu

O ex-funcionário do Timão afirmou ter levantado informações que apontam desvios de ingressos, que são reservados para uso interno do clube. Ele A denúncia foi publicada primeiro pelo ge.