Diálogo tenso, racismo, violência: Brasil e vizinhos têm choque na Conmebol

Só que, no Paraguai, a cobrança de Buosi foi vista como agressiva. Ressalta-se o fato de ele ter colocado a mão no peito do dirigente Paraguai. No vídeo, no entanto, não há elevação de tom de voz e os dois se despedem amigavelmente.

Dentro da Conmebol, há um incômodo com as cobranças brasileiras e uma certa incompreensão do que consideram como exagero nas reações a atos de racismo que são punidos disciplinarmente. Lembra-se, por exemplo, que o Atlético-MG também foi punido por racismo de um torcedor na Libertadores com multa bem similar a do Cerro.

Sobre a questão da violência policial, reconhece-se que há um problema no Brasil. Mas não no caso do Peñarol na semifinal da Libertadores, situação em que a Conmebol já identificou que o caos foi causado pelos torcedores uruguaios.

Mas há por exemplo o caso dos torcedores de Racing baleados no Rio, ou de um torcedor do Argentino Juniors na arquibancada do Maracanã.

No final, na confederação sul-americana, pensa-se que não se pode justificar racismo porque a torcida brasileira bate, nem os estrangeiros devem sofrer violência no Brasil por causa de atos racistas.

O conflito que vinha escalando em tensão nos últimos anos parece ter atingido seu grau mais alto neste sorteio.