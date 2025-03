De Guerrero a Barcos: 5 veteranos 'intermináveis' para ver na Libertadores

Ex-Corinthians, Flamengo e Inter, Paolo Guerrero está com 41 anos e veste a camisa do Alianza Lima desde o ano passado. O time peruano passou pela Pré-Libertadores -eliminando o Boca Juniors na segunda fase—e está no grupo D, junto com São Paulo, Libertad (PAR) e Talleres (ARG).

Classificação e jogos Libertadores

Hernán Barcos

Imagem: Reprodução

Antes de Vegetti fazer sucesso pelo Vasco, outro Pirata cansou de balançar as redes pelo Brasil vestindo as camisas de Palmeiras e Grêmio: Hernán Barcos. O atacante, hoje com 40 anos, é companheiro de Guerrero no Alianza Lima e já dispara na artilharia da competição, com quatro gols marcados nos seis jogos da fase preliminar disputados até aqui.

Roque Santa Cruz