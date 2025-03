Corinthians x Palmeiras no domingo? Veja bastidores da final do Paulistão

O segundo jogo da final do Paulistão, entre Corinthians e Palmeiras, na Arena Neo Química, ainda pode mudar de data? Flávio Latif e Danilo Lavieri debateram o tema na Live do Palmeiras, nesta quarta (18).

O tema voltou a esquentar no último domingo (16), quando a comissão técnica do Corinthians comentou a possibilidade da partida decisiva, marcada pela FPF para uma quinta-feira (27), ser realizada no sábado (29) ou no domingo (30).

Latif: Times estão alinhados com o dia 27