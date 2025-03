Bruno Guimarães: Conmebol 'tem mais a se preocupar do que fazer piada'

Título pelo Newcastle e jogos mais difíceis das Eliminatórias. "É um feito marcante para a gente, pela história do clube, tudo que representa aos torcedores. Feliz e realizado. A gente sabe que são dois jogos cruciais, tentamos focar jogo a jogo, Colômbia é fundamental pela tabela. Queremos começar com os três pontos para depois enfrentar a Argentina. Jogamos melhor em partidas assim, com espaço, queremos fazer dois grandes jogos para encaminhar a classificação".

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Neymar ausente. "Sentimos falta, jogadores, torcida, país. É fundamental, líder, camisa 10. Melhor jogador que acompanhamos de uns 10 anos para cá. Torcemos pela pronta recuperação, ele pertence aqui e sentimos sua falta. É uma perda grande para a gente".

Status do futebol brasileiro. "Temos grandes jogadores, você citou alguns (Vini, Rodrygo, Raphinha). Gabriel Magalhães é referência na Premier League. Temos jogadores que disputam melhor do mundo. É sempre grandioso. Falta tempo para treinar, hoje é o primeiro junto, amanhã é pré-jogo. É acertar por vídeo, melhorar, podemos jogar melhor nessa reformulação. Tem muita coisa pela frente, mas temos que ser protagonistas no clube e na seleção".

O que mais Bruno Guimarães disse

Líder do elenco assim como no Newcastle

"Momento bom, quanto mais ganha, mais responsabilidade. Essa camisa é pesada e muitos não têm paciência. É dar nosso melhor, sentimos a falta de treino. Realidade aqui é diferente do que Raphinha ou Vini fazem nos seus clubes. Temos pouco tempo para combinar as ideias. Com tempo maior vai ajeitar. É uma pressão por si só, esperam muito de nós e queremos retribuir esse carinho. Temos que melhorar".