Arnaldo: É patético cobrar que Estêvão carregue o Palmeiras nas costas

O Talleres é uma pedra no sapato histórica do São Paulo, foi adversário do São Paulo no ano passado, e acabou de ganhar a Supercopa da Argentina batendo o River Plate. O Libertad é líder do Campeonato Paraguaio. E o Alianza Lima vem da eliminação do Boca Júnior. Então, eu acho que é um grupo chato, embora não tenha altitude.

Alicia: Grupo do Palmeiras é chato, mas não é difícil

Esse grupo do Palmeiras é um grupo chatinho, mas não é um grupo difícil. Não dá pra dizer que vai ser difícil passar em primeiro do grupo. Se quiser brigar pela Libertadores, tem que sair em primeiro desse grupo.

E tem essa rivalidade ou essa questão que se criou em torno do episódio de racismo contra os jogadores do Palmeiras, especialmente o Luighi. A torcida do Palmeiras ontem, tudo que eu ouvi, era 'precisamos atropelar o Cerro para eles aprenderem a não fazer mais esse tipo de coisa'. Então, tem muito mais esse clima do que uma questão técnica.

