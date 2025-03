Zubeldía inicia semana livre antes de bater martelo em dilema no São Paulo

O treinador argentino terá de decidir, primeiro, se seguirá montando o time com três zagueiros. O desenho tático foi a resposta encontrada pelo comandante para afastar a sequência de cinco jogos sem vencer na fase de grupos e empolgou. Com o sistema, o Tricolor venceu o São Bernardo para classificar em 1º do Grupo C e depois bateu o Novorizontino nas quartas.

Além disso, Zubeldía se vê diante do dilema de escalar ou não o "quarteto mágico" nesse esquema. O Tricolor entrou no clássico da semi com Calleri, Luciano, Lucas e Oscar atuando juntos pela primeira vez no novo sistema. O time respondeu bem coletivamente e até dominou a posse na casa do rival, mas faltou assertividade no ataque e a invencibilidade com os três zagueiros foi derrubada.

O São Paulo tem aproveitamento de 45,8% dos pontos disputados com o quarteto em campo. Foram três vitórias, dois empates e três derrotas em partidas com Calleri, Luciano, Lucas e Oscar ao mesmo tempo no onze inicial. O desenho começou bem, mas depois estagnou. Nos últimos quatro jogos em que os quatro astros começaram juntos, o Tricolor não venceu.

O Tricolor terá um teste antes de o martelo ser batido para a estreia do Brasileirão. O time terá um jogo-treino contra o São Bernardo no próximo sábado, dia 22, no Morumbis. A atividade fechada servirá para Zubeldía testar opções e verificar o andamento dos trabalhos realizados durante a semana.

Campanha com o quarteto

3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas