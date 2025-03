Torcida do Fla chama Luighi de 'chorão': 'Nervosos pelo que fiz com eles'

Luighi, do Palmeiras, foi chamado de "chorão" pela torcida do Flamengo na derrota para o time carioca na final da Libertadores Sub-20, neste domingo (16), que terminou com o Fla campeão nos pênaltis por 3 a 2 após empate por 1 a 1 no tempo normal.

A torcida do Flamengo fez referência ao desabafo do jogador palmeirense, alvo de racismo contra o Cerro Porteño em partida disputada pela mesma competição no dia 6 de março.

O que aconteceu

A torcida do Flamengo provocou Luighi quando o jogador foi para sua cobrança na disputa de pênaltis. O palmeirense converteu a penalidade, mas Guilherme converteu a última cobrança pelo Flamengo e fechou a disputa.