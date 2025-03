Sul-Americana: Corinthians pode ter grupo com Rei de Copas e velho carrasco

De olho no sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta segunda (17), o Corinthians, ao lado do Vitória, é o time brasileiro com mais chances de cair em um "grupo da morte" — ambos estão no pote 4.

O que aconteceu

O pior cenário para o Corinthians teria times tradicionais e um velho carrasco pelo caminho logo de cara. O Independiente, heptacampeão da Libertadores, está no pote 1, e o Once Caldas, campeão em 2024, no pote 3. No pote 2 está o Guaraní-PAR, que já eliminou a equipe brasileira duas vezes na principal competição do continente, em 2015 e em 2020.

A altitude também pode complicar as chaves. Espalhados pelos potes 2, 3 e 4, Nacional Potosí (BOL), Universidad Católica (EQU), GV San José (BOL) e Mushuc Runa (EQU) podem entrar no caminho dos brasileiros. Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro, no pote 1 poderiam ter até três confrontos na altitude. Vasco (pote 2), Vitória e Corinthians (pote 4) só poderiam encarar duas dessas equipes.