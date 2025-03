Santos vê nova arena em fase avançada, mas WTorre e Neymar Pai 'discordam'

O UOL conversou com alguns dirigentes do Santos e todos adotaram o mesmo tom otimista sobre a arena na Vila Belmiro. Os advogados do Peixe e da WTorre estariam concluindo os contratos.

Na WTorre, porém, o UOL ouviu um discurso diferente: "Esfriou muito", disse um profissional que acompanha o projeto desde o início.

A reportagem não conseguiu contato com Neymar Pai, mas ouviu de pessoas próximas que ele gostaria de uma arena em outro local e a manutenção da Vila Belmiro como "patrimônio histórico" para alguns jogos.

A ideia do Peixe seria vender cadeiras e camarotes para conseguir o dinheiro suficiente para iniciar as obras ainda neste ano. Anteriormente, se falava até de começar a construção no primeiro semestre.

Digo aos senhores e senhoras com toda a minha experiência: se o Santos quiser uma nova Arena, a única possível e viável é a arena na Vila Belmiro. Se não for dessa forma, o Santos não terá uma nova arena Marcelo Teixeira, presidente do Santos, em reunião do Conselho Deliberativo em fevereiro