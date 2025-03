Roger 'esquece' idolatria do Grêmio, é campeão pelo Inter e evita octa

O treinador comemorou o título e relatou que espera outras grandes conquistas no ano. Além disso, comentou que o elenco desta conquista agora "marca a história".

Agora eu não consigo expressar tudo, muito sentimento, eu quero estar muito lúcido para viver tudo isso, tirar o Internacional da fila das conquistas. Tenho certeza que esse campeonato estadual vai pavimentar as conquistas importantes esse ano. Todo jogo a gente entra no túnel, a gente vê os ídolos na parede, eu também desejei muito estar naquele lugar, representando a história do clube. Agora a gente marca a história do clube, que é muito importante.

Roger Machado

Desde a sua apresentação, no meio de 2024, Roger trata a questão com naturalidade: "Como jogador, sempre busquei deixar a rivalidade no campo, nunca interpretei que fôssemos inimigos, apenas adversários. A relação do torcedor é passional, apaixonado pelo seu time, compreende o jogo. Sou apaixonado pelo jogo e compreendo o torcedor. É natural pela paixão do torcedor. Mas como profissional do futebol, há 32 anos nesse lugar, consigo administrar isso de forma que me permita circular bem nesses ambientes e trabalhar com a tranquilidade", afirmou quando chegou ao Inter.

Roger é o 22º treinador com passagem por Grêmio e Internacional. Ele comandou o Tricolor em duas oportunidades (2015/16 e 2022), e assumiu o Colorado em julho de 2024.

Roger Machado possui uma placa na Calçada da Fama da Arena do Grêmio, que foi alvo de vandalismo em novembro de 2024. Na ocasião, o treinador já trabalhava no rival Internacional. O Tricolor registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

Como jogador, Roger defendeu o Grêmio entre 1994 e 2003. Foram 11 títulos conquistados, entre eles uma Copa Libertadores, um Brasileirão e três Copas do Brasil.