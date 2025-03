RMP: Surgimento de Juninho é grande notícia do Flamengo nas finais

As boas atuações do atacante Juninho na reta final do Campeonato Carioca podem fazer o torcedor do Flamengo sorrir, disse Renato Maurício Prado na Live do Clube, nesta segunda (17).

Para o colunista, o atacante dá sinais de que realmente pode ser um bom substituto para Pedro, que ainda se recupera de uma grave lesão no joelho.