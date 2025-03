Raphinha 'dispensa' Bola de Ouro e aponta único objetivo na carreira

Destaque do Barcelona na atual temporada, Raphinha tem sido apontado como um dos favoritos a levar a Bola de Ouro, mas não encara o prêmio como objetivo na carreira.

O que aconteceu

Parte da imprensa da Espanha e nomes como Thierry Henry veem o jogador despontando como favorito ao prêmio de melhor do mundo. Na semana passada, Raphinha chegou a 11 gols na Liga dos Campeões e se tornou o brasileiro com mais gols em uma edição do torneio, superando os compatriotas Jardel, Rivaldo, Kaká e Neymar, que têm dez.