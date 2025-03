Quem pode bater o Flamengo de Filipe Luís? Colunistas debatem

Vai ganhar? Tem mata-mata, essas coisas todas. E ontem quase tomou um gol no último minuto, ia ser vítima de uma baita injustiça, porque anular o gol do Plata é um absurdo, um absurdo completo — é típico de quem nunca jogou futebol dar falta naquele enrosco; se houve falta, foi do jogador do Fluminense, e não do Juninho.

Para mim, o Flamengo é desparadamente o time a ser batido. Disparadamente, os demais vão brigar.

Juca Kfouri

Arnaldo: Rival do Flamengo é o Palmeiras, que investiu muito mais

Em princípio, Inter e Galo não são desafiantes. Os estaduais são precoces, mas há quanto tempo a gente fala Flamengo, Palmeiras e mais um? Independente dos campeões estaduais: é Flamengo, Palmeiras e um desafiante. O Botafogo foi o intruso do ano passado, assim como o Atlético Mineiro foi o intruso em 2021.

Mesmo que o Palmeiras perca o Paulista, é provável que seja novamente Flamengo, Palmeiras e mais alguém para desafiar. Não é o caso, em princípio, do Galo e do Inter. Mesmo com o excelente trabalho do Inter, não vejo ele à altura de Flamengo e Palmeiras.