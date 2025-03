Presidente da Conmebol fala sobre racismo e pede ação conjunta no combate

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, falou sobre os atos racistas no futebol e convocou autoridades da América do Sul para combater a discriminação, antes do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores deste ano.

O que aconteceu

Alejandro Domínguez comentou sobre os casos de racismo no esporte e lembrou a situação que sofreu Luighi, atacante do Palmeiras sub-20. O atleta chorou em entrevista após confronto contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e relatou ter sofrido cuspes dos torcedores da equipe paraguaia e falas racistas.