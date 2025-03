Potes, hora, duelos: O que você precisa saber sobre sorteio da Libertadores

Sete times brasileiros estão envolvidos no sorteio da Libertadores. Os representantes do país são Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Inter, Fortaleza, São Paulo e Bahia - o último a garantir vaga, depois de passar pela fase preliminar.

Libertadores

No sorteio da Copa Sul-Americana também são sete times brasileiros. Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Fluminense, Vitória e Corinthians - que disputou a fase preliminar da Libertadores mas não conseguiu avançar para a fase de grupos.

Há uma 'trava' no sorteio que impede que times do mesmo país se enfrentem na fase de grupos, com uma exceção: times que vieram da fase preliminar. Assim, o Bahia pode encontrar outro brasileiro na chave.

Quatro clubes brasileiros são cabeças de chave na Libertadores: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Os potes foram definidos pelo ranking da Conmebol e incluíram os campeões da Libertadores e Sul-Americana de 2024: Botafogo e Racing-ARG, respectivamente.

O Inter está no pote 2, o Fortaleza está no pote 3, e o Bahia está no pote 4. Assim, eles vão ter um adversário mais tradicionais logo na primeira fase: River Plate-ARG, Peñarol-URU, Nacional-URU e Racing-ARG são os possíveis cabeças de chave para esses brasileiros.

