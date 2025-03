Palmeiras se apega a exemplo de Corinthians por virada e vingança na final

O Palmeiras leva vantagem no histórico de finais contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. No entanto, após perder no Allianz Parque por 1 a 0, o Alviverde levará a desvantagem para o jogo da volta, no próximo dia 27, com outro objetivo além de virar o placar: vingar o título do rival em 2018.

O que aconteceu

Na última decisão estadual com Dérbi, em 2020, o Palmeiras sofreu contra o rival, mas levou a taça nos pênaltis. O Alviverde empatou sem gols o jogo de ida, na Neo Química Arena, e garantiu o título em casa com drama, após levar o empate por 1 a 1 nos acréscimos.

Porém, no penúltimo encontro, em 2018, o Alviverde sentiu o gosto de perder a taça dentro da sua própria casa. O Alviverde venceu em Itaquera e perdeu no Allianz Parque, novamente nos pênaltis. O resultado, à época, permitiu que o Timão conquistasse o bicampeonato paulista.