Libertadores tem Palmeiras x Cerro após caso de racismo e protesto de Leila

A Conmebol aplicou três multas ao Cerro Porteño: multa, jogos com portões fechados na Libertadores Sub-20 e postagens contra o racismo nas redes sociais.

Classificação e jogos Libertadores

As punições não agradaram o Palmeiras. Leila se manifestou contra as medidas tomadas pela Conmebol, pediu intervenção da Fifa e sugeriu que clubes brasileiros troquem a entidade sul-americana pela Concacaf.

A mandatária do Palmeiras não compareceu ao sorteio. Segundo vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi explicou a ausência de Leila.

A presidente quis registrar um protesto com tudo que aconteceu com os nossos jogadores com o Figueiredo, com o Luighi, mas eu e ela decidimos que eu precisava estar aqui, era importante eu estar aqui para representar institucionalmente o Palmeiras, mas registrar a nossa revolta, o nosso protesto contra tudo que aconteceu. Não é possível a gente admitir e tolerar que isso continue acontecendo. Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras, à ESPN

A cerimônia teve discurso do presidente da Conmebol sobre racismo. Alejandro Domínguez citou o caso de Luighi, se disse sensibilizado e afirmou que a Conmebol faz o que está o seu alcance, mas que não é o suficiente.