O dia em que Maradona defendeu aposentados na Argentina: 'até a morte'

Na semana passada, cerca de 30 torcidas organizadas de futebol da Argentina se uniram a aposentados e foram às ruas para protestar contra a perda de direitos de idosos e o declínio no valor das aposentadorias. A manifestação fez a imprensa local resgatar uma histórica fala de Maradona em defesa aos aposentados.

O que aconteceu

Maradona saiu em defesa dos aposentados e disse estar com eles 'até a morte'. A declaração foi dada em meio a um tumulto nas ruas de Buenos Aires, no dia 14 de outubro de 1992.

El Pibe seguia a pé de um velório até os tribunais do centro —os locais eram separados por alguns quarteirões. Ele precisava comparecer periodicamente ao gabinete de uma juíza para cumprir alguns requisitos depois de ter sido detido no ano anterior por porte de cocaína. Enquanto isso, organizações de aposentados marchavam até os tribunais contra uma decisão do então presidente Carlos Menem que os prejudicava.