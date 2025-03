Messi não encara o Brasil: Argentina anuncia convocados para Eliminatórias

A seleção da Argentina divulgou nesta segunda-feira (17) a lista de convocados para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

A novidade do selecionado argentino é que Lionel Messi não está entre os convocados. O jogador sofreu uma lesão muscular no último jogo com o Inter Miami.

A Argentina enfrenta o Uruguai, fora de casa, no dia 21 de março, e recebe o Brasil no Monumental de Núñez, no dia 25.