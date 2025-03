Messi faz golaço antes de Data Fifa com Brasil x Argentina; veja

Lionel Messi fez um gol de placa no último domingo (16), na vitória do Inter Miami fora de casa sobre o Atlanta United por 2 a 1, pela MLS.

O que aconteceu

O lance aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava 1 a 0 para o Atlanta United. Messi roubou a bola perto da grande área, deixou um zagueiro no chão e tocou por cobertura na saída do goleiro.

O gol garantiu o Inter Miami como líder da conferência oeste da competição, com 10 pontos em quatro jogos. É o melhor começo de campanha da história da equipe na MLS.